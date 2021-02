Messi dominerade - sent avgörande räddade Barça

Barcelona kom med vind i seglet efter tre raka segrar.

På söndagskvällen gästade de europajagande Real Betis. Anmärkningsvärt var att Lionel Messi inledde på bänken.

Som väntat var det Barcelona som ägde bollinnehavet. Dock hade laget svårt att ta sig in bakom Betis backlinje och hitta avslut.

Istället var det Borja Iglesias som kunde ge Real Betis ledningen i den 38:e minuten, efter ett fint inspel från Emerson.

I den 57:e minuten byttes Lionel Messi in. Två minuter senare fick han bollen utanför straffområdet, vände upp, och avlossade skott. Otagbart för Joel Robles, 1-1. Och åtta minuter kom Griezmann fri i mitten. Fransmannen missade avslutet, men hade tur då den tog på en försvarare och in.

ANNONS

Efter det tryckte Barcelona på för att utöka ledningen. Så blev det inte. Istället kunde Betis-försvararen Victor Ruiz nå högst vid en frispark och nicka in 2-2.

Men det var inte slut där.

Inbytte Trincao snappade upp ett inspel som Betis inte lyckades rensa undan. Från straffområdeslinjen kunde portugisen smeka in 3-2, vilket också blev slutresultatet.

Det rådde inget snack om vem som var kvällens man. Det var när Lionel Messi kom in som Barcelona fick fart på spelet.

- Utan Messi är Barcelona ett mittenlag, slår C more-experten Astrit Ajdarevic fast.

Startelvor:

Real Betis: Robles - Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno - Akouokou, Guardado - Ruibal, Fekir, Juanmi - Iglesias.

Barcelona: Ter stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, Busquets, Puig - Dembele, Braithwaite, Griezmann.

Matchen sänds via C more Fotboll och streamas på Cmore.se