Messi räddade Barcelona från säsongens första förlust

FC Barcelona var länge illa ute i bortamötet med Sevilla. Under lördagen talade allt för en förlust då man gästade Sevilla på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Sevilla, som slog ut Manchester United ur Champions League, inledde nämligen målskyttet strax innan halvtidsvilan. Franco Vazquez spelades fram vackert i straffområdet och kunde därifrån enkelt styra in 1-0 för hemmalaget.

I inledningen av den andra halvleken kom sedan 2-0 för Sevilla. Den här gången var det Luis Muriel som utnyttjade en retur från Marc-Andre Ter Stegen och från i höjd med straffpunkten utökade ledningen.

Leo Messi, som inledde matchen på bänken efter den senaste tidens skadebekymmer, byttes in i den andra halvleken. Och just Messi var den som räddade lagets förlustfria svit (laget hade inför matchen inte förlorat sedan den 8 april i ligan) då han under matchens absoluta slutminuter placerade in 2-2. Knappa minuten senare hade Luis Suarez ordnat reduceringen.

Barcelona står nu på 23 segrar och sju oavgjorda den här säsongen. Förlustnollan är alltså intakt.

Totalt har det blivit 37 matcher i rad utan förlust och man är nu bara en match ifrån Sociedads rekord på 38 raka matcher utan förlust i ligaspelet.

Startelvor:

Sevilla: Rico - Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero - Banega, N'Zonzi - Navas, Vazquez, Correa - Muriel.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Paulinho, Rakitic, Iniesta - Dembele, Suarez, Coutinho