Messi utvisad efter våldsam aktion - första röda kortet på 753 (!) matcher

Under söndagen spelade Barcelona final mot Athletic Bilbao i den spanska supercupen.

På förhand skrevs det i spanska medier om att titeln skulle innebära att Lionel Messi skulle ha näst mest titlar i historien för en spelare, tillsammans med Maxwell och Andrés Iniesta. Det skulle varit hans 37:e titel i karriären.

Istället vann Bilbao den spanska supercupen, och det var det en annan typ av historisk händelse som involverade argentinaren.

I den sista minuten av förlängningen jobbade Messi hem för att stoppa ett Bilbao-anfall. Då sprang Bilbaos Villalibre tätt inpå argentinaren, varpå Messi svarade med att vifta vilt med armarna och träffade Villalibre i ansiktet - som föll till marken i smärtor.

Domaren Jesus Gil Manzano såg inte situationen först, men fick signalerat av VAR-rummet i sitt öra. Domaren sprang då ut till monitorn och gav sedan Messi ett direkt rött kort. 33-årigen fick därmed följa slutsekunderna från läktaren medan Bilbao vann titeln.

Så, vad är historiskt med det? Jo, det är Messis första röda kort på 753 matcher (!) i Barcelona-tröjan, enligt statistiktjänsten Gracenote Live. Det innebär att det var hans första röda kort i Barcelona-karriären.

🔴 - Lionel Messi is sent off for the FIRST time for FC Barcelona in his 753rd appearance. #Messi