Under måndagen blev det klart att Kevin-Prince Boateng lånas in från Sassuolo till Barcelona för resten av säsongen. Ghananen gjorde sin första träning med sin nya klubb under tisdagen, och redan under onsdagen kan debuten komma.

Boateng är nämligen med i Barças trupp till den första Copa del Rey-kvartsfinalen mot Sevilla under onsdagskvällen.

Saknas i truppen gör dock Leo Messi, som vilas. Även Sergio Busquets ställs över.