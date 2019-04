Moström historisk - prisad av spanska klassikerklubben

Malin Moström hade en framgångsrik karriär med bland annat landslagsspel och framgångar i Umeå IK, klubben som hon spelade i under hela sin karriär.

Nu uppmärksammas hon av den klassiska La Liga-klubben Athletic Bilbao. Sedan 2015 delar klubben ut The One Club Man Award, nu även The One Club Woman Award, för spelare som representerar Atheltic Bilbaos värderingar. Klubben har en policy om att bara knyta till sig spelare som är från den spanska regionen Baskien.

Eftersom Malin Moström var Umeå IK trogen under sin karriär tycker klubben att hon gjort sig förtjänt av att tilldelas The One Club Woman Award.

Tidigare spelare som fått The One Club Man Award är bland annat Barcelonaikonen Carles Puyol, Milanlegendaren Paulo Maldini och den förre tyske storspelaren Sepp Maier.