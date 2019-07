Neymar: "Lionel Messi är bäst i världen"

Neymar har spelat med flera stjärnor genom åren. Den bästa av dem enligt honom? Lionel Messi. - För mig är han bäst i världen, säger brassen till Oh My Goal.

Nrymar, 27, har spelat i Santos, Barcelona och PSG. Med de klubbadresserna har han också fått spela och möta flera av världens bästa spelare. Men när det gäller den bästa han spelat med råder det ingen tvekan.

- Messi är den bästa jag spelat med. För mig är han bäst i världen och den bästa jag sett spela. Tillsammans utgjorde vi en magnifik duo. Det var ett sant nöje och en ära att få spela med honom. Som grädde på moset är han också min vän, säger Neymar till Oh My Goal, enligt spanska AS.

På frågan vem den bäste han mött svarar brassen:

- Den bästa jag mött är Sergio Ramos. Han är en väldigt bra mittback och han gör också mål. Det är väldigt svårt att spela mot honom. Jag har också spelat mot Thiago Silva - båda är väldigt bra.