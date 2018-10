Ny förlust för Real Madrid – föll mot Guidettis Alaves

Förra säsongen slutade Real Madrid på tredje plats i La Liga. Dessutom tog man hem Champions League-titeln för tredje året i rad men laget har fått en tuff start på årets säsong.

Tidigare i veckan föll man oväntat borta mot CSKA Moskva i Champions League och på lördagen kom nästa smäll.

Laget mötte John Guidettis Alaves på bortaplan och föll med 1-0. På tilläggstid fick hemmalaget en hörna och Manu Garcia knoppade in det matchavgörande målet. Förlusten var Reals andra för säsongen och laget har inte vunnit på tre raka matcher i ligaspelet.

På söndagen har Barcelona chansen att dra ifrån i toppen av tabellen när man möter Valencia på bortaplan.

I tweeten nedan visas Alaves 1-0-mål.

