Officiellt: Ajax stortalang klar för Barcelona - för 768 miljoner

Frenkie de Jong, 21, har under en längre tid uppgetts vara på väg bort från Ajax. Mittfältstalangen har bland annat kopplats ihop med en flytt till Barcelona, PSG, Juventus och Manchester City.

Nu har mittfältaren gjort sitt val. De Jong har presenterats av Barcelona, dit han ansluter den 1 juli 2019. Katalanerna skriver att man betalar 75 miljoner euro - drygt 768 miljoner kronor - för värvningen. Därtill finns olika klausuler som kan lägga till ytterligare 112 miljoner på övergångssumman.

Det har gått snabbt fram för de Jong, som våren 2017 spelade i Jong Ajax. Sedan dess har han blivit given i A-laget och det holländska landslaget.

What you've all been waiting for... pic.twitter.com/gDE1mujMLF