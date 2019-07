Officiellt: Alberto Moreno klar för Villarreal - skriver långtidskontrakt

Alberto Moreno, 27, har spelat i Liverpool sedan 2014, men de senaste säsongerna har den spanske vänsterbacken fått allt tuffare att ta en startplats.

I början av juni meddelade också Liverpool att Moreno skulle lämna klubben och nu har han gjort klart med ny klubbadress - spanska Villarreal, som spelar i La Liga.

På sin hemsida skriver "den gula ubåten" att man kommit överens med Moreno om ett femårsavtal och att det enda som nu återstår är att han ska skriva på kontraktet.

Utöver Liverpool har Moreno också representerat Sevilla.

Welcome to the Yellows @lfc18alberto! 💛https://t.co/QNwRdMFwAd pic.twitter.com/TaiuhQ1C6p