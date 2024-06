Officiellt: Alonso lämnar Barcelona - raderade inlägg om Felix och Cancelo

Barcelona meddelade under söndagen tre avsked.

Den spanska storklubben gick ut med att ytterbackarna Marcos Alonso, 33, och Joao Cancelo, 30, samt forwarden Joao Felix lämnar klubben.

Därefter blev det en lite oväntad vändning, då storklubben tog bort sina X-inlägg om avsked för Cancelo och Felix, precis som information om spelarna på sin hemsida.

Felix anslöt till Barcelona från Atlético Madrid på lån över den gångna säsongen. Han stod för tio mål och sex assist på 44 matcher, och har i grunden kontrakt med Atlético Madrid till sommaren 2029. Cancelo kom också på lån, men från Manchester City, över förra säsongen. Han stod för fyra mål och fem assist på 42 matcher, och har kontrakt med City till sommaren 2027.

Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano är det fortsatt öppet kring Felix och Cancelo i Barcelona. Samtal uppges äga rum med både Atlético Madrid och Manchester City om att spelarna ska vara kvar i klubben.

Alonso har tidigare kopplats ihop med en flytt till Atlético Madrid, men ännu är inte en ny klubb för ytterspringaren bekräftad. 33-åringen anslöt till Barcelona från Chelsea under 2022, och blev noterad för tre mål på 45 matcher. Han var både med och vann La Liga och spanska supercupen under 2023. Förra säsongen blev det bara åtta matcher, varav fem i La Liga, då han både var bänkad och skadad.

LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4