Officiellt: Anfallare lämnar Barça - klar för toppkonkurrent

Munir El Haddadi, 23, har tillhört Barcelonas organisation sedan 2011. Fyra år senare tog han plats i klubbens A-lag, men där har han fått begränsat med speltid. Förra säsongen var han utlånad till Aláves, där svenske John Guidetti spelar, men inför årets säsong återvände han till Barcelona.

Speltiden under hösten och vintern har dock varit begränsad och på fredagen meddelar Barcelona att anfallaren lämnar klubben för spel i La Liga-konkurrenten Sevilla, som ligger på tredje plats i ligan, sju poäng bakom Barça.

Barcelona skriver att Sevilla får betala omkring en miljon euro, motsvarande tio miljoner kronor, för anfallaren vars kontrakt med Barça går ut i sommar.

Sevilla bekräftar också nyheten och tillägger att El Haddadi kommer att skriva på sitt kontrakt förutsatt att han klarar den obligatoriska läkarundersökningen.

Under årets säsong har El Haddadi svarat för ett mål och en framspelning på sju ligamatcher.

