Officiellt: Barcelona bryter med talang

Det var i somras som Barcelona lånade talangen Yusuf Demir, 18, från österrikiska SK Rapid Wien. Barça betalade då drygt fem miljoner kronor för lånet med en köpoption på cirka 100 miljoner kronor.

Men köpoptionen kommer man inte att utnyttja. Nu meddelar nämligen den katalanska storklubben att lånet avslutas. Yusuf Demir återvänder därmed till Rapid Wien.

18-åringen fick sparsamt med speltid i Barcelona och noterades endast för nio matcher under hösten.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9