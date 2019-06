Officiellt: Barcelona ersätter Cillessen - värvar målvakt från rival

Barcelona meddelade under onsdagen att klubbens nederländske andremålvakt Jasper Cillessen säljs till Valencia för 35 miljoner euro, drygt 368 miljoner svenska kronor. Cillessen, som kom till Barcelona sommaren 2016 från Ajax, fick under den gångna säsongen knapp speltid och redan tidigare i år kom rapporter om att han ville lämna den regerande spanska mästaren för att få just mer speltid.

Och det lär han nu få efter torsdagens nya affär mellan klubbarna.

Barcelona meddelar att klubben köper loss Valencias brasilianske förstemålvakt Neto, 29, för 26 miljoner euro, plus 9 miljoner euro i olika bonusar, vilket kan ge en total kostnad på 35 miljoner euro, drygt 368 miljoner kronor, vilket skulle bli lika mycket som Valencia betalade för värvningen av Cillessen under onsdagen. Däremot återstår det att se om bonusarna slår in framöver för klubbarnas del.

Vidare meddelar klubben att brassens avtal gäller fram till sommaren 2023 och att målvakten inom kort kommer att presenteras som ny spelare i Barcelona.

Neto kom under 2017 till Valencia efter två år som reservmålvakt i Juventus. Dessförinnan tillhörde han i flera år Fiorentina, dit han värvades från Athletico Paranaense och Brasilien.