Officiellt: Barcelona säljer mittfältare till La Liga-konkurrent

Barcelonas mittfältare Carles Aleñá hade svårt att ha en startplats under hösten, och därför lånades han i vintras ut till La Liga-konkurrenten Getafe. Väl där noterades han för 22 ligamatcher, och han verkar ha imponerat tillräckligt.

För under lördagen blev den permanenta övergången officiell. Aleñá har skrivit på ett femårskontrakt med La Liga-konkurrenten Getafe. Barcelona meddelar att de har rätt till 50 procent av alla framtida övergångar för Aleñá, men har också en återköpsklausul.

Totalt blev det 44 matcher och tre mål för Aleñá i Barcelona-tröjan. Debuten gjorde han under säsongen 2016/2017 i en Copa del Rey-match mot Hércules, och då avgjorde han med matchens enda mål. Aleñá är även fostrad i klubbens akademi.

