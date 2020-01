Officiellt: Barcelona sparkar Valverde - ersättare klar

Sommaren 2017 presenterade Barcelona Ernesto Valverde som ny tränare för den katalanska klubben. Spanjoren har verkat som manager för Barca i två och ett halvt år – men mer än så blir det inte.

Tidigare under måndagen uppgav flera medier att Valverde fått sparken, men något officiellt uttalande från Barcelona kom inte – förrän sent under kvällen då klubben på sin hemsida meddelade att de sparkar Valverde.

Under sin tid som huvudtränare för Barcelona har Valverde tagit fyra titlar, varav två La Liga-titlar. Men Valverde har den senaste tiden kritiserats – och förlusten mot Atlético Madrid i den spanska supercupen ska ha varit droppen.

Samtidigt som Barcelona meddelar att Valverde får sparken, bekräftar de även att ersättaren redan är klar. Ny tränare för katalanerna blir Quique Setién. 61-åringen sparkades från Real Betis förra säsongen, tidigare har han även varit tränare för bland annat Las Palmas och Lugo.

Barca skriver att presentationen av Setién kommer ske i morgon, tisdag, men går redan nu ut med att parterna ha kommit överens om ett avtal som gör att Setién basar över klubben fram till den 30 juni 2022.