Det har varit på gång ett tag - men nu är det klart. Barcelona har värvat den franske mittbacken Jean-Clair Todibo, detta bekräftar klubben på sin hemsida. Todibo ansluter dock inte direkt - utan han kommer att spela i Barcelona först nästa säsong. Klubben värvar honom på en "free transfer", det vill säga gratis då hans kontrakt med klubben löper ut i sommar.

Mittbacken hämtas in från Toulouse och där han under säsongen gjort tio framträdanden i ligan och noterats för ett mål.

Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. 🔵🔴https://t.co/L1Ejgvhg1f