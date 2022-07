Officiellt: Barcelona värvar Koundé

Redan förra sommaren ryktades Chelsea vara intresserat av att köpa loss Jules Koundé från Sevilla. Mittbacken blev dock kvar, men i nuvarande transferfönster har 23-åringen återigen varit omskriven.

Chelsea sägs nämligen ha gjort ett nytt försök att värva fransmannen och enligt tidigare uppgifter har Londonklubben fått ett bud värt cirka 680 miljoner kronor accepterat av Sevilla, men övergången blev aldrig av då spelaren inte gav sitt klartecken. Nu kommer en förklaring till varför.

På torsdagen blev det officiellt att Barcelona värvar Koundé. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar Barca 50 miljoner euro, motsvarande drygt 520 miljoner svenska kronor, för att köpa loss mittbacken från Sevilla. Övergången hänger fortfarande på att 23-åringen klarar den obligatoriska läkarundersökningen.

Därmed går Chelsea miste om ytterligare en stjärnvärvning, då Londonklubben även fick ett bud på Raphinha accepterat - men likt Koundé valde den förre Leeds-yttern en flytt till Katalonien.

Värvningen av Koundé betyder att Barcelona nu har spenderat över en och en halv miljard på nyförvärv. Raphinha (710 miljoner kronor) och Robert Lewandowski (520 miljoner kronor) har också köpts loss, dessutom har Franck Kessié och Andreas Christensen anslutit som bosman.

Totalt spelade Jules Koundé 133 matcher i Sevilla-tröjan sedan han värvades från Bordeaux 2019. 23-åringen har även elva landskamper med Frankrike på meritlistan.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4