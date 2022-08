Officiellt: Casemiro lämnar Real Madrid för Manchester United

Tidigare under fredagen bekräftade Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti att klubblegendaren Casemiro var på väg bort, samtidigt som The Times-journalisten Paul Hirst rapporterade att brassen var överens om ett fyraårsavtal med Manchester United.

- Jag har pratat med Casemiro. Han vill ha en ny utmaning. Vi respekterar hans önskemål. Ingenting är officiellt, men han är på väg att lämna, sa Ancelotti enligt El Chiringuito.

Under fredagskvällen bekräftar både Manchester United och Real Madrid att de är överens om en övergång kring spelaren. United skriver på sin hemsida att det enda som återstår är att Casemiro får arbetsvisum i Storbritannien, att man kommer överens om de personliga avtalen och att den obligatoriska läkarundersökningen klaras. Affären kostar enligt transferspecialisten 740 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Real Madrid skriver vidare på sin hemsida att det är en klubblegendar som lämnar.

"Real Madrid vill uttrycka sin största tacksamhet till Casemiro, en spelare som redan är en klubblegendar", skriver klubben och fortsätter:

"Utöver hans fantastiska åstadkommanden (titlar) är Casemiro en spelare som alltid representerat klubbens värderingar. En exemplarisk spelare som har gett Real Madrid sitt allt".

Måndagen den 22 augusti meddelar klubben att man kommer ha en ceremoni i Madrid där man ska hedra Casemiro för hans insatser i Real Madrid, som han kom till från Sao Paolo 2013.

Totalt har Casemiro vunnit tre ligatitlar, fem Champions League-titlar, en cuptitel och tre europeiska supercuper, bland annat, med Real Madrid.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC