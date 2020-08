Officiellt: Efter en vecka i Kina - nu tar spanjoren över Guideitts Alavés

I slutet av säsongen valde Deportivo Alavés, klubben som svenske John Guidetti tillhör, att sparka tränaren Asier Garitano.

Nu står det klart vem som efterträder honom. Klubben meddelar på sin hemsida att Pablo Machín, tidigare i bland annat Espanyol och Sevilla, blir ny huvudtränare i Depotivo Alavés. Kontraktet sträcker sig över ett år.

Pablo Machín senaste uppdrag var i kinesiska Qingdao Huanghai, men där blev han inte särskilt långlivad. Han skrev på i slutet av juni, men bröt kontraktet bara en dryg vecka senare på grund av personliga skäl.

Alavés slutade den gångna säsongen på 16:e plats i La Liga.

✅ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧: Pablo Machín is the new coach.



Welcome, Pablo❕ pic.twitter.com/aoCJ0QGo9l