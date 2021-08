Officiellt: Griezmann lämnar Barça - klar för konkurrent

Under Deadline Day verkar det som att Barcelona inte ligger på latsidan. Tidigare under dagen har det rapporterats om att klubben budat på Red Bull Leipzig-spelaren Daniel Olmo och nu talar mycket för att en anfallare lämnar och en ny kommer in.

Efter mycket skriverier blev det till slut klart. Antoine Griezmann är klar för en flytt från Barça till Atlético Madrid, som han tillhörde mellan åren 2014 och 2019 och gjorde 133 mål för på 257 matcher.

Till att börja med handlar det om ett lån för Atletico Madrid, men där det ska finnas en köpoption på fransmannen.

Griezmann har gjort 22 mål på 74 matcher i La Liga för Barcelona.

