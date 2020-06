Officiellt: Juventus värvar Barcelona-mittfältare

Efter många turer är det nu officiellt. Barcelonas brasilianske mittfältare Arthur, 23, lämnar efter säsongen för att gå till Juventus. Den katalanska klubben meddelar på sin hemsida att affären är i hamn och Juventus får betala 72 miljoner euro, ungefär 750 miljoner kronor. Summan kan stiga med ytterligare 10 miljoner euro, lite mer än 100 miljoner kronor.

Arthur kommer därmed att sätta punkt för sitt kapitel i Barcelona efter två säsonger. Mittfältaren anslöt till Barcelona sommaren år 2018 från Gremio, som han fick sin fotbollsfostran i. I Barcelona var han bland annat med och vann ligan i fjol, vilket han även har chans på i år då laget fortfarande har häng på Real Madrid i titelstriden.

Förutom sina meriter har han även gjort 20 landskamper för Brasilien och han var med och vann Copa America med landslaget förra sommaren.

