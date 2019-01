Officiellt: Morata klar för Atlético - lånas från Chelsea

Atletico Madrid har nu bekräftat att Álvaro Morata lånas in från Chelsea under 18 månader. Chelsea har nyligen gjort klart med Gonzalo Higuain i anfallsledet - och nu lånas alltså Morata ut.

Lånet gäller resterande delen av den här säsongen och hela nästa säsong.

- Jag känner mig väldigt lycklig. Jag är glad och stolt över att vara här och jag längtar efter att komma igång med träningen, träffa mina lagkamrater och spela, säger han i en kommentar på den spanska klubbens hemsida.

Álvaro Morata har haft svårt med målproduktionen i Chelsea den här säsongen. På de 16 inledande omgångarna gjorde spanjoren bara fem ligamål. Totalt har det blivit 24 mål på 72 matcher sedan ankomsten från Real Madrid sommaren 2017, en övergång som kostade Londonklubben 60 miljoner pund, över 700 miljoner kronor.

Álvaro Morata spelade som ung i Atletico Madrid innan han via Getafe hamnade i rivalen Real. Därifrån värvades han sedan av Juventus innan han köptes tillbaka 2016. Nu ska alltså Chelsea-anfallaren försöka få fart på karriären i Spanien igen.

.@AlvaroMorata has today joined Atletico Madrid on loan until the end of the 2019/20 season.



Good luck, Alvaro! 👊