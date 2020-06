Officiellt: Pjanic lämnar Juventus - klar för Barcelona

Tidigare under måndagen meddelade Barcelona att mittfältaren Arthur kommer att gå till Juventus för ungefär 750 miljoner kronor.

Nu meddelar den katalanska klubben att Miralem Pjanic går i motsatt rikting. Juventus-mittfältaren är klar för Barcelona.

Den katalanska klubben skriver på sin hemsida att övergångssumman ligger på 60 miljoner euro, drygt 630 miljoner kronor, och kan stiga med ytterligare 5 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar 50 miljoner kronor. Mittfältaren ska skriva på ett kontrakt med Barcelona som sträcker sig till sommaren 2024 och hans utköpsklausul kommer att ligga på 400 miljoner euro, över 4 miljarder kronor.

Pjanic kommer att spela klart säsongen med Juventus innan han ansluter till Barcelona.

Pjanic, 30, har spelat i Juventus sedan sommaren 2016. Tidigare i sin karriär har han representerat klubbar som Roma, Metz och Lyon. Därtill har mittfältaren gjort 92 landskamper för Bosnien och Hercegovina.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln stod det att utköpskalusulen ligger på 40 miljoner euro. Det stämmer inte. Den rätta summan är 400 miljoner euro.

