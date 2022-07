Officiellt: Robert Lewandowski presenterad av Barcelona - detaljerna bekräftade

Barcelona har bekräftat och presenterat värvningen av Robert Lewandowski från Bayern München.

Under tisdagskvällen släppte Barcelona ett pressmeddelande med alla detaljer där man bland annat berättar att Robert Lewandowskis utköpsklausul är skriven till 500 miljoner euro (motsvarande cirka 5,2 miljarder kronor).

Samtidigt bekräftar Barcelona att man betalar 45 plus 5 miljoner euro (totalt motsvarande cirka 520 miljoner kronor) till Bayern München för att köpa loss anfallstjärnan. Kontraktet är skrivet över fyra säsonger.

Robert Lewandowski anlände under söndagen förra veckan till Miami där han mötte upp sina nya lagkramrater.

