Officiellt: Simeone förlänger med Atlético

Diego Simeone var med och ledde Atlético Madrid till La Liga-titeln förra säsongen. Tränaren har varit i klubben sedan 2012 och nu står det klart att han blir kvar i klubben ytterligare ett par år.

På torsdagen meddelar nämligen Atlético att Simeone och hans ledarstab tecknat avtal över säsongen 2024.

Under sin tid i klubben har Simeone också lett Atlético till ytterligare en ligatitel (säsongen 2013/14) samt två Europa League-titlar. Argentinaren har också utsetts till världens bästa tränare (2015/16).

Simeone and his coaching staff sign contract extensions until 2024.



