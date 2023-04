Officiellt: Sportchefen tar över Getafe

Det stormar i Getafe. Under torsdagskvällen skickade Valencia ner laget under nedflyttningsstrecket på tilläggstid. Dessutom valde Getafe själva att gå ut med att man går skilda vägar med Quique Sánchez Flores tidigare under dagen. Detta efter fem matcher utan vinst.

Men nu har klubben hittat en ersättare och det är sportchefen Rubén Reyes som kliver ner på tränarbänken. Något som meddelas på klubbens officiella webbplats.

Reyes har tidigare erfarenhet som tränare på lägre nivåer i Spanien och har sina främsta meriter i rollen som sportchef, en roll som han tog över i Getafe under förra sommaren.

ANNONS

Enligt uppgifter från Relevo var José Bordalas namnet som toppade listan på ersättare för Sánches Flores. Men det tidigare Getafe-tränarens löneanspråk var för höga och klubben valde i stället att satsa på en intern lösning under resten av säsongen.

Reyes första match som ansvarig blir det oerhört viktiga mötet med Espanyol, som också befinner sig under nedflyttningsstrecket. Matchen spelas på söndag och går att se på CMore.