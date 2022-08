Officiellt: Umtiti lämnar Barcelona - flyttar till Lecce

Fransmannen Samuel Umtiti, 28, har under senaste åren fått knapp speltid i Barcelona. Mittbacken, som anslöt från Lyon under 2016, kom förra säsongen bara till spel i en match och har endast gjort 35 framträdanden totalt under de senaste tre säsongerna.

Nu meddelar Barcelona att det stårt klart att Umtiti går på lån till den italienska Serie A-klubben Lecce fram till nästa sommar. Vidare skriver Barcelona, på sin hemsida, att det inte finns någon köpoption i överenskommelsen.

Lecce är i år nykomling i Serie A och har noll poäng efter två omgångar i ligan.

Umtiti har fortfarande kontrakt med Barcelona till sommaren 2026.

