Olmos drömdebut - hoppade in och frälste Barcelona

Rayo Vallecano rivstartade mot Barcelona och tog ledningen efter nio minuters spel. Målskytt var Unai Lopez och ställningen stod sig till halvtid.

Men Barcelona kom tillbaka.

I den 60:e minuten kvitterade Barcelona. Sedan klev en debutant fram.

Dani Olmo, som hämtats in för runt 715 miljoner kronor från RB Leipzig, hoppade in i halvtid. Med lite mindre än tio minuter kvar av ordinarie tid fick stjärnan ett inspel i straffområdet, varpå att han tog emot och placerade in 2-1. Det blev matchens sista mål och Olmo har fått en smakstart i Barcelona-tröjan.

Barcelona toppar La Liga efter tre inledande segrar.