Pehrsson säljer Velez: "Vi får ge upp vår dröm"

För runt tre och ett halvt år sedan köpte tidigare allsvenske tränaren Magnus Pehrsson, ihop med vännen och mångårige kollegan Jesper Norberg, samt två andra investerare, den spanska klubben Velez CF, som håller till i den spanska fjärdeligan.

Pehrsson och Norberg har under de senaste åren drivit klubben, men nyligen rapporterade Fotbollskanalen att det har uppstått problem. Svenskarna slog i slutet av januari larm om att klubben var i ekonomisk kris och behövde få in nya investerare, då det under det senaste halvåret har varit rörigt kring investerare, vilket resulterat i att halva laget lämnat, då klubben inte kunnat betala ut löner på flera månader.

Nu berättar Pehrsson, för Sydsvenskan, att de har sålt Velez, och att de nya ägarna presenteras på torsdag, något även klubben har gått ut med på sin hemsida.

- Det var ju inte det vi ville, men genom att sälja klubben blev vi av med ett problem, säger Pehrsson till Sydsvenskan och fortsätter:

- Vi har varit i ett konkursmässigt tillstånd länge och när de nya finansiärerna kom in för att göra klart, och allt gick som vi ville med slutförhandling och kontraktsskrivning, då kände vi att nu får vi göra det här, även om det innebär att vi får ge upp vår dröm.

Pehrsson beskriver vidare det som en lättnad över att de har kommit i mål med att lämna över klubben, samtidigt som han tycker att det är tråkigt att hans engagemang i klubben är över. Han tycker samtidigt också att det har varit en häftig resa med Velez, och han är glad över alla erfarenhter som han bär med sig.