Piqué fyllde Camp Nou: "Väldigt populärt"

Spanien

Under hösten tog Gerard Piqués fotbollskarriär slut mitt under säsongen.

Men nu är den före detta försvararen aktuell med sitt koncept Kings League som gick av stapeln inför ett fullsatt Camp Nou under lördagen.

- Många tycker att det är fjanteri, men det är tydligen väldigt populärt, framförallt bland unga i Spanien, säger Fotbollskanalens Spanien-bloggare, Alexandra Jonsson.