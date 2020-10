Piqué kritiserar Barças klubbledning: "Otroligt - Messi förtjänar allt"

De flesta känner till historien och dramat vid det här laget. Barcelonas anfallaren Lionel Messi, 33, ville lämna klubben men klubbledningen stoppade stjärnan från att lämna.

Nu väljer Barça-veteranen, och Messis nära vän, Gerard Piqué att bryta tysnaden och berätta om besvikelsen han känner över hur Messi behandlades.

- Jag undrar verkligen: hur kommer det sig att världens bästa spelare, som vi har haft sådan tur att få uppleva, en dag vaknar upp och behöver skicka ett "burofax" för att ingen lyssnar på honom, säger Piqué till La Vanguardia och fortsätter:

- Det är otroligt märkligt. Vad händer? Messi förtjänar allt. Den nya arenan borde namnges efter honom. Vi måste ta bättre hand om våra legendarer - inte tala illa om dem. Det gör mig verkligen arg.

Tidigare i somras kom det uppgifter som pekade på att Barcelonas president, Josep Maria Bartomeu, hade anlitat en PR-byrå för att använda sociala medier för att smutskasta spelare inom klubben. Uppgifter som Bartomeu förnekade.

- Jag, som Barcelona-spelare, ser att klubben har spenderat pengar på att kritisera oss spelare i laget - som de nu vill ha tillbaka (i lönesänkningar). Det är bedrövligt. Jag bad presidenten om en förklaring och då svarade han: "Gerard, jag visste inte om det" och jag trodde på honom. Men när du ser att personen som var ansvarig för händelsen fortfarande jobbar inom klubben... det gör ont inom mig.....

Tidigare i veckan stod det klart att Gerard Piqué förlängde sitt kontrakt med Barcelona - till 2024.

Under lördagen ställs Barcelona mot Real Madrid i säsongens första El Clásico. Matchen startar 16.00 och sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.