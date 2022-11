Piqués besked - avslutar karriären

Barcelona-backen Gerard Piqué, 35, har under den senaste tiden ryktats vara på väg bort från den katalanska storklubben, då det har publicerats uppgifter om att Barcelona vill göra sig av med mittbacken med anledning av att spelaren sitter på en tung lönepost, vilket inte är fördelaktigt för klubben, som tog in flera stjärnspelare under sommarens transferfönster.

Nu går Piqué ut, på Twitter, med att han lämnar Barcelona och avslutar sin karriär med omedelbar verkan. Piqués sista match med Barcelona blir på lördag mot Almeria hemma på Camp Nou i La Liga.

- Jag har alltid sagt att det inte finns något annat lag efter Barça, och så blir det. På lördag blir det min sista match på Camp Nou, säger 35-åringen i ett videoklipp på Twitter.

Piqué är fostrad i Barcelona, men lämnade i unga år för Manchester United och återvände under 2008. Han har gjort 615 matcher med den spanska storklubben, och varit med och vunnit åtta spanska ligatitlar, samt sju Copa del Rey-titlar och tre Champions League-titlar.

Vidare har Piqué även gjort 102 landskamper med Spanien, och varit med och vunnit både VM 2010 och EM 2012.