Potentiell skandal i Real Madrid - tre ungdomsspelare gripna

En potentiell skandal har blossat upp i Real Madrid.

Under torsdagskvällen rapporterar nyhetsbyrån Reuters att spansk polis bekräftat att minst tre icke namngivna ungdomsspelare i Real Madrid har gripits med anledning av att de påstås ha spridit en sexuell video med en minderårig flicka.

Enligt den spanska nättidningen El Confidencial är det den minderåriga flickans mamma som lämnat in en polisanmälan på Kanarieöarna. Nättidningen skriver vidare att en av de gripna spelarna spelat in den sexuella videon med flickan, medan de två andra spelarna sedan spridit videon via WhatsApp - utan flickans medgivande. Enligt Cadena SER fanns det samtycke mellan spelaren, som spelade in videon, och flickan, som är 16 år.

Real Madrid kommenterar i sin tur ämnet på följande vis:

"Real Madrid meddelar att man har fått reda på att en Castilla-spelare och tre Real Madrid C-spelare har gjort uttalanden till polisen gällande den påstådda spridningen av en privat video på WhatsApp. När klubben har detaljerad kunskap om fakta kommer klubben vidta lämpliga åtgärder", skriver klubben på sin hemsida.