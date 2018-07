Real Madrid bekräftade i dag att klubbens portugisiske världsstjärna Cristiano Ronaldo, 33, lämnar den spanska giganten för spel i Juventus. I samma veva publicerade även klubben ett brev på sin hemsida, där Ronaldo berättade om sitt val att lämna klubben.

"Jag lämnar men den här tröjan, det här klubbmärket och Santiago Bernabeu kommer alltid kännas som mitt var jag än är", skrev stjärnan bland annat i brevet.

Nu hyllar Sergio Ramos sin tidigare lagkamrat på Twitter.

"Dina mål, dina nummer och allt vi har vunnit tillsammans talar för sig själv. Du har förtjänat en speciell plats i Real Madrids historia. Som Madridistas kommer vi alltid att minnas dig. Det har varit ett nöje att spela ihop med dig, bicho. Stor kram och lycka till", skriver han på sitt Twitter-konto.

Ramos spelade ihop med Ronaldo i Real Madrid från att portugisen anlände till klubben sommaren 2009 från Manchester United till i dag. De fick bland annat fira två spanska ligatitlar och fyra Champions League-titlar ihop i Real Madrid.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! 🍀👍🏻 pic.twitter.com/NaywaDd3gw