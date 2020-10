Ramos tillgänglig för Real Madrid - Alba tillbaka för Barça

Sergio Ramos utgick skadad i Reals fiaskomatch i helgen, då den regerande mästaren förlorade 1-0 hemma mot nykomlingen Cadiz. När de sedan även förlorade Champions League-premiären mot Sjachtar Donestsk var han inte med i truppen.

Men nu kommer det positiva besked från tränaren Zinedine Zidane under fredagens presskonferens. Sergio Ramos har tränat med laget och är redo för El Clásicot mot Barcelona, som spelas under lördagen.

- Sergio Ramos är vår kapten. Vi skulle inte riskera honom. Sergio har återhämtat sig och kommer vara med oss. Han är hundra procent och kommer spela Clásicot, säger Zidane.

Även Barcelona får tillbaka en viktig spelare för deras lag. Jordi Alba återvände till full träning under torsdagen och ingår i truppen som ska ta sig an Real Madrid under lördagen.

Däremot får Barcelona fortsatt klara sig utan sina ordinarie måvakt Marc-André ter Stegen, som alltså inte är redo för spel. Tysken har varit skadad under inledningen av säsongen.

Matchen startar 16.00 och sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.