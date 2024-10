Raphinhas vrede: "Unket skämt"

Det var en illa dold hemlighet att Barcelona ville värva Athletic Nico Williams, 22, i somras och i samma veva var Raphinha, 27, på väg bort.

Men ingen flytt blev för någon av spelarna och de är kvar i sina klubbar.

Barcelona-supportrar tog dock ut Williams-förstärkningen i förskott och valde att trycka upp tröjor med nummer elva där det var Athletic-ytterforwardens namn som prydde plagget. Raphinha innehar numret och han är ilsken över fansens tilltag.

- Det var ett unket skämt. Att se ett sådant foto kändes inte bra. Det var respektlöst mot mitt arbete, säger Raphinha enligt Mundo Deportivo.

Raphinha har varit ett utropstecken i Barcelona den här säsongen och brassen har svarat för sex mål och åtta assist p tolv tävlingsmatcher.

Raphinha saw fans posting his #11 shirt with Nico Williams’ name on it last summer and took it personally, calling it disrespectful. Since then, he’s been in beast mode, proving why he owns that shirt. 🔥👑 pic.twitter.com/NrAf43UgEH