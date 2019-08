Real-back missar premiären - varning från förra säsongen sätter stopp

Real Madrids ytterback Dani Carvajal kommer inte att finnas tillgänglig för spel i premiären av La Liga. Det beror på att Carvajal i den sista matchen i ligan förra säsongen ådrog sig en femte varning och därmed är avstängd kommande match. Regeln var tänkt att ändras till den här säsongen, men ligans beslutande organ har ännu inte hunnit göra slag i saken och därför är nu Carvajal avstängd.

Carvajal noterades i fjol för 24 matcher i La Liga.

Real inleder säsongen på lördag, på bortaplan mot Celta Vigo.

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:00.