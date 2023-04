Real Madrid besegrade Celta Vigo - Swedberg med inhopp

I dagarna slog Real Madrid ut Chelsea i Champions League. Under lördagen ställdes man mot mittenlaget Celta Vigo.

Det slutade i en bekväm vinst för Real Madrid. Marco Asensio agerade segerorganisatör med ett mål och en framspelning i matchen som slutade 2-0.

Strax före halvtid spräckte Real Madrid målnollan. Vinicius rann ner längs vänsterkanten och skickade in ett inspel mot Marco Asensio, som enkelt kunde lägga in 1-0.

Blott tre minuter in i den andra halvleken utökade "marängerna". Asensio skickade in en hörna som Eder Militao nickade in till 2-0.

- Han flyger fram, utbrast C More-kommentatorn Christoffer Kviborg.

ANNONS

I den 73:e minuten blev mötet svenskpräglat. Den förre Hammarbytalangen Williot Swedberg hoppade in för gästerna och ersatte Javi Galan. Spelminuterna var 19-åringens första sedan bortamötet med Osasuna i början av mars.

Han kunde dock inte hjälpa Vigo till något mål. 2-0 blev slutresultatet.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Fernandez, Militao, Rüdiger, Camavinga - Valverde, Tchouameni, Ceballos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Celta Vigo: Villar - Vazquez, Tapia, Nunez, Galan - Solari, Beltran, Beiga, de la Torre - Seferovic, Aspas.