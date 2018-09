Real Madrid-stjärnan om disciplinen i Spanien: "Bra med mobilförbud"

Det spanska landslaget hade ett par turbulenta veckor inför och under sommarens världsmästerskap i Ryssland. Tidigare förbundskaptenen Julen Lopetegui blev presenterad som ny tränare i Real Madrid och fick därmed även lämna sitt uppdrag i Spanien. Då tog i stället Fernando Hierro över som ny förbundskapten, men lämnade efter uttåget i åttondelsfinalen mot Ryssland efter straffläggning.

Nu är i stället tidigare Barcelona- och Roma-tränaren Luis Enrique förbundskapten, vilket är välkommet bland spelarna, då han nu kräver mer disciplin.

- Det är alltid viktigt med viss disciplin, säger Real Madrid-stjärnan Isco enligt Football-Espana.

- Förbudet mot mobiltelefoner är bra för mig, för ibland är vi mer medvetna om telefonerna än om våra lagkamrater, fortsätter han.

Spanien ställs på lördag mot England i Nations League och därefter på tisdag i en träningsmatch mot Kroatien. Mötet med England börjar klockan 20.45 och sänds i C More Fotboll, TV12 och streamat på C More.