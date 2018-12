Real Madrid studsade tillbaka i ligan - efter självmål från Daniel Wass

Real Madrid har svajat rejält den här säsongen och har inte fått det att stämma fullt ut. I den förra ligaomgången mot Eibar förlorade man dessutom med 2-0.

Det misstaget såg den spanska huvudstadsklubben till att inte upprepa mot Valencia.

Real Madrid tog ledningen nästan omgående efter att ett olyckligt självmål. Dani Carvajal bröt högt upp på Valencias planhalva och spelade in bollen mot målområdet. Valencias Daniel Wass satte huvudet till, men fick felträff och bollen smet in bakom Neto.

Det målet höll sig länge och väl. I den 78:e minuten var Valencia nära utjämna genom Michy Batshuayi. Belgaren kom fri med landsmannen Thibaut Courtois och avslutade. Real Madrid-målvakten sträckte ut ett ben och kunde parera.

Istället för en kvittering så kunde Lucas Vasquez punktera tillställningen i slutet genom att peta in 2-0 från nära håll i den 83:e minuten.

Segern innebär att Real Madrid nu är femma i ligan.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon - Modric, Llorente, Ceballos - Lucas, Benzema, Bale

Valencia: Neto, Wass, Garay, Gabriel, Gayà - Soler, Coquelin, Parejo, Guedes - Gameiro, Santi Mina

