Real Madrid tappade i huvudstadsderbyt

Inför lördagskvällens möte mellan Real Madrid och Rayo Vallecano var förutsättningarna tämligen enkla:

Vid seger skulle Real Madrid gå om Barcelona i La Liga och parkera på förstaplatsen, då man låg två poäng bakom med en match mindre spelad.

Men så blev det icke.

Istället åkte man på en kalldusch tidigt i matchen. Redan i minut fyra stod hemmalaget Rayo Vallecano för en vass kontring.

Högermittfältaren Jorge De Frutos avancerade fram och slog ett perfekt inlägg till Unai Lopez - som kyligt nickade in hemmalagets ledningsmål.

- Vilket anfall. Ett väldigt framgångsrikt förarbete. Inlägget är ju suveränt, och Unai Lopez kan bara knoppa in bollen. Vilken drömstart för Rayo, sa kommentatorn Adam Pinthorp i TV4:s sändinng.

I minut 36 kom utökningen.

På en hörna kom Abdul Mumin högst på en hörna och knoppade in hemmalagets 2-0-mål.

- Vad händer, skanderade Adam Pinthorp i TV4:s sändning.

Kort därefter tände dock Federico Valverde "Los Blancos" hopp med ett kanonskott.

- Han har ju ett tungt skott! Vilken träff. Det är reducerat. Så där kan man inte lämna en av La Ligas främsta, sa Pinthorp i TV4:s sändning.

Strax innan domaren blåste av den första akten nickade Jude Bellingham in 2-2, på ett inlägg från Rodrygo.

Tio minuter in i den andra halvleken fullbordade Real Madrid vändningen när Rodrygo sköt från håll. Bollen seglade in via en Rayo-försvarare.

Men derbyt skulle svänga ytterligare.

Med knappa halvtimmen kvar petade Isi Palazon in 3-3 på ett hårt inlägg från Florian Lejeune. Detta var bara någon minut efter Vinicius Junior, som inledde på bänken, hade bytts in.

- Vilken match!, sa Adam Pinthorp i TV4:s sändning.

Vinicius Jr hamnade i hetluften en dryg kvart senare.

Brassen rasade på domaren efter ett domslut han tyckte var felaktigt - och syntes skälla ut honom efter noter. För detta tilldelades han ett gult kort - och är därmed avstängd i nästa match.

- Vinicius är irriterad. Nu kommer han åka på en varning istället. Den femte varningen denna säsongen, om jag räknar rätt, sa Adam Pinthorp i TV4:s sändning.

- Han måste hålla sig kyligare och lugnare här, fortsatte Pinthorp.

Något ytterligare mål blev det inte, matchen slutade 3-3. Man ligger därmed en poäng bakom ledande Barcelona i La Liga.

Startelvor:

Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria - De Frutos, Ciss, Lopez, Embarba - Nteka, Palazon.

Real Madrid: Courtois - Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Garcia - Diaz, Valverde, Modric, Bellingham - Rodrygo, Güler.