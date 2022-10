Real Madrid vann El Clásico – Valverde hyllas: "Fantastisk"

Real Madrid och Barcelona var inför matchen i delad serieledning på 22 poäng. Efter säsongens första El Clásico kan Real Madrid konstatera att de nu är i ensam serieledning.

Efter 12 minuters spel rann Vinicius Junior igenom och kom fri mot Ter Stegen men tysken i Barcelonas mål vann den duellen, returen studsade dock rätt ut till Karim Benzema i ett läge där fransmannen var säkerheten själv trots ett par Barcelona-spelare längs mållinjen.

Expertkommentatorn i C More, Marcelo Fernandez var inte imponerad av Sergio Busquets agerande i det som var upprinnelsen till att Vincius fick komma fri mot Ter Stegen.

- Jag tycker Sergio Busquets måste göra mer. Vara mer cynisk. Ta det gula kortet. Annars blir det en ny situation som släpper fördelen, säger C Mores expertkommentator Marcelo Fernandez.

Misstagen i Barcelona skulle forsätta straffas av Real Madrid på ett skoningslöst sätt. Hemmalaget utökade ledningen efter 35 minuters spel och det var en av säsongens stora genombrottsspelare som gjorde det, Federico Valverde.

- Det är ett misstag som Real Madrid utnyttjar till fullo, säger C Mores kommentator Adam Pinthorp.

Marcelo Fernandez hyllade Real Madrids sätt att fylla på offensivt.

- Real Madrid gör något som Barcelona inte gör, titta hur många spelare Real Madrid får in i straffområdet, visst Valverde tar ett distansskott men de har tre-fyra spelare inne, sen ser du aldrig Pedri eller De Jong ta de där skotten. Valverde fantastisk.

Den andra halvleken var länge mållös men Barcelona skulle göra match av det hela. Med knappa tio minuter kvar att spela satte han ditt reduceringen och tände hoppet för Barcelona.

Men Rodrygo skulle släcka Barcelonas hopp om en kvittering i slutskedet av matchen, han fälldes av Eric Garcia i straffområdet och straffen som tilldelades tog han själv hand om fram till 3-1 Real Madrid.

- Om Real Madrid i första halvleken kontrollerar matchen i första halvlek med ett bra försvarsspel, spelet utan boll där Barcelona egentligen dominerar bollinnehav, så är det en lite annan skepnad i den andra, där Real Madrid har större bollinnehav och över 90 minuter är det bättre laget, säger C Mores Marcelo Fernandez.

Startelvor:

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Tchouameni, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Garcia, Kounde, Balde - Pedri, Busquets, De Jong - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Se El Clásico på C More och C More Fotboll med avsparkstid 16.15.