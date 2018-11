Real Madrids bottennapp - överkört av Eibar: "Det är ingen karneval just nu"

Real Madrid har inte fått det att stämma den här säsongen och för en dryg månad sedan fick den dåvarande tränaren Julen Lopetegui sparken på grund av flera svaga resultat. Han ersattes Santiago Solari.

Solari inledde starkt på tränarämbetet och tog direkt fyra raka seger. Men mittenlaget Eibar blev en för svår motståndare. Alldeles för svår.

Den baskiska klubben tog kommandot direkt och efter tre minuter hade anfallaren Kike ett skott i ribban. Därefter fortsatte Eibar att trycka på och det gav utdelning. Efter en snabb kontring i mitten av halvleken och avslutade Gonzalo Escalante från nära håll. Han satte bollen i nät, men det dröjde innan domaren förkunnande ledningsmålet på grund av en misstänkt offside. VAR-domarna tittade på situation och alla Eibar-spelare hade befunnit sig på rätt sida.

I den andra halvleken fortsatte Eibar att spela hungrigt och aggressivt. Det var ett framgångsrecept, för i den 52:a minuten gjorde Sergi Enrich 2-0 på en framspelning Marc Cucurella. Bara fem minuter efter det höll sig Kike framme och gjorde 3-0.

Därmed hade Real Madrid en brant uppförsbacke och den lyckades inte huvudstadsklubben bemästra. I slutet försökte Real-tränaren Santiago Solari vända och vrida på allt för att få till en önskad effekt. Men inget av Solaris taktiska drag gav utdelning och matchen slutade 3-0.

- Det är ingen karneval i omklädningsrummet just nu. Men vi har anledningar till att vara optimistiska och positiva för våra senaste matcher, sa Real Madrid-tränaren Santiago Scolari efter matchen, enligt Football Espana.

- Vi visade ingen brist på karaktär. Killarna arbetade hårt och gjorde vad de kunde, fortsätter tränaren.

I och med resultat är Real Madrid sjätteplacerat med 20 inspelade poäng efter 13 omgångar. Eibar ligger på sjundeplats med 18 poäng.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Ceballos, Kroos - Bale, Benzema, Asensio.

Eibar: Risego - Pena, Oliveira, Ramis, Angel - Orellana, Escalante, Jordan, Cucurella - Emrich, Kike

That's a second goal for @SDEibar. Unbelievable stuff here as Madrid need to work hard to get back into this game.



Check out the rest of this game here Live on Strive: https://t.co/uoTcQurTcE #LiveOnStrive #EibarRealMadrid pic.twitter.com/olPpXqw9eb