Real Madrids mardrömsbesked: Ramos skadad på nytt

Real Madrid åkte nyligen ur Champions League efter två semifinaler mot Chelsea. Till returmötet var lagkaptenen Sergio Ramos tillbaka efter skada. Nu har Real Madrid bekräftat en ny skada på stjärnan.

Efter att ha undersökt Ramos står det klart att han skadad sig i vänster baksida lår. Hur länge han blir borta är inte klart, men det återstår bara fyra matcher i La Liga, och det kommer bli ett stort avbräck för Real Madrid - som fajtas med Atlético Madrid, Barcelona och Sevilla om La Liga-titeln.

Spanien spelar sin första match i EM 14 juni, mot Sverige. Med en dryg månad kvar kan det bli en kamp mot klockan för Ramos. Under 2021 har Ramos bara gjort fem matcher med Real Madrid, detta efter att ha varit hårt skadedrabbad.

Real Madrid möter Sevilla på hemmaplan under söndagen, och då kommer Ramos alltså inte kunna vara med. Avspark är 21.00 och den sänds på C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se.