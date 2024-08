Real Madrids missräkning: Tappade poäng i Mbappés ligadebut

Real Madrid har under sommaren följt upp sin Champions League-titel genom att plocka in Kylian Mbappé.

Under söndagskvällen var det dags för fransmannen att göra debut i den spanska ligan, då huvudstadslaget ställdes mot Mallorca på bortaplan.

Då dröjde det bara tolv minuter innan det blev nätkänning - men det var inte från Mbappé.

I stället klackade Vinicius Júnior fram bollen till landsmannen Rodrygo. Han vek sedan in och skruvade in ledningsmålet otagbart i den bortre burgaveln.

- Jag landar nog i att det är en individuell prestation av hög, hög kvalitet. Man kan tycka att: kliv upp, var lite rappa där. Men det går så snabbt, sa TV4-experten Marcelo Fernandez efter målet.

Efter ledningsmålet fortsatte Real madrid att skapa chanser för att utöka ledningen, men Mallorca lyckades freda sitt mål inför den andra halvleken, där ö-laget skulle chocka gästerna.

När matchen tickade in i sin 53:e minut fick nämligen Mallorca en hörna. Den skickades in av Dani Rodriguez och i straffområdet flög Vedat Muriqi fram och stångade in kvitteringen.

- Det är en välslagen hörna av Rodriguez. De väljer att zona där, och är det Mbappé eller Bellingham som tappar markeringen på Muriqi där?, analyserade Fernandez.

Efter Muriqis mål öppnade matchen upp sig och båda lagen hade gott om chanser för att göra ytterligare mål. Men fullträffarna uteblev och slutresultatet skrevs till just 1-1, vilket innebär en tung start på säsongen för Real Madrid, som även fick Ferland Mendy utvisad efter en tackling på stopptid.

Startelvor:

Mallorca: Greif - Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica - Darder, Mascarell, Costa - Asano, Muriqi, Rodriguez.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Tchouaméni - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Júnior - Mbappé.