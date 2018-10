Real Madrids nya fiasko - föll mot Levante

Real Madrid var inne i en mindre kris efter tre raka matcher utan seger i ligan, senast 1-0-förlust mot John Guidettis Deportivo Alavés på bortaplan och dessförinnan även förlust med samma siffror mot CSKA Moskva i gruppspelet i Champions League. Tränaren Julen Lopetegui behövde en seger mot Levante i dag för att lugna kritikstormen.

Åter fick däremot "Marängerna" en mardrömsstart. Levante tog i den sjunde minuten ledningen i matchen genom Jose Luis Morales och utökade sex minuter senare från straffpunkten, den gången genom anfallskollegan Roger Marti.

Real Madrid var i brygga.

Den spanska giganten hade ingen brist på målchanser och var i den 17:e minuten nära att utjämna till 1-2. Casemiro nickade i ribban och fick se Marco Asensio få en knuff i ryggen och föra in bollen i mål, men efter en stund blev målet bortdömt. Asensio var i offside-position vid Casemiros nick och domarnas beslut var korrekt.

Real Madrid fortsatte därefter ett rada upp chanser. Mariano Diaz nickade i slutet av första halvlek i ribban och i andra halvlek hoppade Gareth Bale in för att höja tempot framåt. Till slut fick laget utdelning - Marcelo till 2-1 och det fanns åter hopp i hemmalaget.

Men mer än så blev det inte. Karim Benzema hade en bra möjlighet att utjämna, men prickade stolpen och hans lag föll igen.

Real Madrid har nu fyra raka matcher utan seger, fem totalt med förlusten mot CSKA Moskva i Champions League medräknad, och är femma i La Liga.

Det är även första gången sedan i maj 2009 som Real Madrid förlorar tre matcher i rad i alla turneringar. Det är ytterligare ett tecken på att det som sker nu inte hör till vanligheterna. Real vann senast den 22 september mot Espanyol i ligan.

