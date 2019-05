Real Madrids tråkiga avslut - andra raka förlusten i Bales möjliga avsked

Real Madrid bärgade, under Zinedine Zidanes ledning, tre raka Champions League-titlar, men har under den här säsongen haft det tungt. Storklubben föll tidigt bort i kampen om ligatiteln och åkte sedan ut mot Ajax i åttondelsfinalen i Champions League. Under sista tiden har därmed inte laget haft särskilt mycket att spela för den här säsongen.

Real Madrid avslutade under söndagseftermiddagen säsongen med att ställas mot Real Betis hemma på Santiago Bernabeu och åkte då på andra raka förlusten i La Liga. Efter en mållös första halvlek, så ordnade Loren Moron 1-0 och sedan gjorde förre Real Madrid-anfallaren Jese Rodriguez 2-0. Därmed blev det ett tråkigt slut för Zidane och hans manskap den här säsongen.

Efteråt hamnade åter stort fokus på Gareth Bale. Stjärnan fick sitta på bänken i 90 minuter i det som kan ha varit hans sista match i klubben, då han ryktas vara aktuell för att lämna i sommar med anledning av uppgifter om en frostig relation med Zidane.

- Vi får vänta och se (om Bale stannar). Jag vet, för stunden, inte vad som kommer att hända, säger Zidane enligt Football-Espana.

Real Madrid blev trea i ligan och är därmed sedan tidigare klart för spel i Champions League nästa säsong. Zinedine Zidane uppges i sommar få stora pengar till att renovera truppen för att ha ett slagkraftigt lag till nästa säsong. Därmed väntar troligen hektiska månader, där både spelare kan försinna och komma in.

- Det bästa som har hänt oss är att säsongen är slut. Spelarna tycker att det har varit svårt att motivera sig när de inte har spelat något sedan min återkomst. Vi får däremot inte glömma den här säsongen, då det måste vara ett exempel för att vi ska vara bättre nästa säsong, säger Zidane.