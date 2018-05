Real-spelarnas känslosamma hyllningar till Zidane: "Ditt arv kommer aldrig försvinna"

I lördags ledde Zinedine Zidane Real Madrid till sin tredje raka Champions League-titel - men i dag kom beskedet att han inte kommer fortsätta som tränare i den spanska huvudstadsklubben.

Marca har tidigare skrivit att spelarna i Real Madrid chockades av beskedet, och nu tar många av Real-stjärnorna farväl av Zidane genom hälsningar i sociala medier.

Lagkapten Sergio Ramos skriver på twitter:

"Mister, som spelare och nu som tränare har du beslutat att lämna på toppen. Tack för två och ett halvt års arbete, kärlek och vänskap. Du må lämna, men ditt arv kommer aldrig försvinna. Det har varit ett av de mest framgångsrika kapitlena i historien för vårt älskade Real Madrid".

Cristiano Ronaldo hyllar Zidane på instagram:

"Jag är bara stolt över att vara din spelare. Mister, tack så mycket."

Marcelo på twitter:

"Mister Zizou, jag har lärt mig mycket vid din sida. Jag har njutit av att lära mig som ett barn under varje träning och genom varje råd. Du är väldigt speciell för mig, du har skrivit historia med ditt arbete, din dedikation, passion och, framför allt, din ödmjukhet. Tack."

Casemiro på twitter:

"Jag har inga ord för att tacka dig för allt du har gjort för det här laget och för Real Madrid som klubb. Det har varit en ära och ett privilegium att ha min idol som tränare. Jag är evigt tacksam, Zizou."

Karim Benzema tar farväl av sin landsman på twitter:

"Jag hade inte nöjet att få spela med dig, men jag hade den enorma äran att ha dig som tränare. Tack från botten av mitt hjärta för allt du har lärt mig."

Dani Carvajal twittrar:

"Jag vill bara tacka dig för dessa 2,5 år som vår tränare. Du har varit ett otroligt proffs, precis som de andra i staben. Jag har lärt mig mycket som spelare och som person från dig. Jag önskar dig allt gott. Tack Zidane."

