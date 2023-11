Rodrygo var inblandad i allt när Real Madrid besegrade Cadiz

När Carlo Ancelotti presenterade sin startelva till Real Madrids möte med Cadiz fanns Brahim Diaz uppskriven som anfallare.

Kort inpå avspark ändrades det. Enligt Cope ska Diaz känt sig illamående och tvingats kasta in handduken. Istället var det brassen Rodrygo som fick chansen i Madrids startelva.

Och han tackade för förtroendet med ett drömmål.

Brassen snappade upp bollen i straffområdet, förde den bort från mål till en fri yta och vände upp den i det bortre krysset efter 13 spelade minuter.

- Det är ett ruskigt bra avslut, sa Adam Pinthorp i TV4 Play.

Rodrygo blev sedan tvåmålsskytt då han på egen hand drev in bollen och placerade in 2-0 vid den första stolpen och kort därefter spelade han fram Jude Bellingham till 3-0. Målet var Bellinghams elfte för säsongen och därmed toppar han La Ligas skytteliga, två mål före Atleticos Antoine Griezmann.

Annons

Segern gör att Real Madrid just nu toppar La Liga med 35 poäng. Under söndagen kan laget dock petas ned av Girona, som ställs mot Athletic Bilbao under måndagen.

Startelvor:

Cadiz: Ledesma - Zaldua, Fali, Chust, Hernandez - Navarro, Alcaraz, Fernandez, Lucas Pires - Ramos, Marti.

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Fernandez, Rudiger, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Bellingham - Joselu, Rodrygo