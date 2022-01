Rolfö fortsätter leverera - målskytt i Barças kross

Fridolina Rolfö hade ett succéartat 2021 och belönades med Diamantbollen, priset till Sveriges bästa damspelare, i slutet av fjolåret. 2022 verkar fortsätta i samma spår för den svenska landslagsstjärnan.

Under lördagen kom Rolfö till start i Barcelonas ligamatch borta mot Teneriffa - och som så många gånger förr slutade det med seger för katalanskorna. Tre minuter in i andra halvlek fick Rolfö bollen i djupled innan hon avancerade in i straffområdet och placerade in 0-3 med en bredsida.

Svenskan spelade sedan fram till två mål innan hon blev utbytt efter 78 minuter. Matchen slutade hela 0-7 och Barcelona har därmed vunnit samtliga 16 ligamatcher den här säsongen. Laget toppar förstås den spanska högstaligan i stor stil.